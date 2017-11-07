«Извините, но геи хуже животных»

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе стал мэром Тбилиси. Он пополнил и без того не короткий ряд выдающихся спортсменов, кто не просто подался в политику, но и добрался там до вершин, заняв большие посты. О Каладзе, Виталии Кличко , Мэнни Пакьяо и других атлетах-политиках — в материале «Ленты.ру»

Кахабер Каладзе

Выступавший в киевском «Динамо» и «Милане» Каладзе считался одним из лучших защитников Европы в 1990-2000 годах. Он был важным игроком легендарного «Милана», говорившим по-русски. Помимо Кахи в той золотой команде играли украинец Андрей Шевченко и, пусть недолго, белорус Виталий Кутузов . С красно-черными грузин выиграл чемпионат Италии (2004), Лигу чемпионов (2003, 2007) и множество других важнейших титулов в мировом футболе.

Сразу после завершения карьеры в 2012 году Каладзе пошел в политику и вступил в партию «Грузинская мечта», которая как раз тогда стала крупной силой в стране и отодвинула от власти «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили . Вначале бывший футболист занял пост министра энергетики Грузии. В этой должности он проработал пять лет, построил 18 гидроэлектростанций и сделал немало полезного, посрамив скептически настроенных в его отношении соотечественников. В 2017 году «Грузинская мечта» выдвинула Каладзе на пост мэра Тбилиси, и Каха принял вызов.

Слоган программы Каладзе: «Свобода, быстрое развитие, благополучие». 39-летний бывший спортсмен, который имеет на личном счету около 10 миллионов долларов, собирается снести хрущевки и заменить их современными домами, решить проблему дорожных пробок и обустроить парки и скверы. На выборах градоначальника за него проголосовало более 50 процентов избирателей. Волеизъявление народа было признано законным как ЦИК Грузии, так и международными наблюдателями.

Незадолго до выборов Каладзе устроил в Тбилиси благотворительный матч, в котором приняли участие звезды мирового футбола. Среди участников был и Андрей Шевченко, который после игры сказал, что Каладзе будет прекрасным мэром. Оппозиция сочла это незаконной формой агитации. Теперь Шевченко грозит штраф в размере 800 долларов.

Кстати, сам Андрей также искал себя в политике, но не нашел. В 2012 году он вступил в партию «Украина, вперед!» Натальи Королевской, но попытка пройти с ней в парламент обернулась звонким провалом. Шевченко и его товарищи набрали 2,1 процента голосов на выборах 2012 года и остались ни с чем. После этого Андрей решил сосредоточиться на футболе и сейчас тренирует национальную сборную, с которой не сумел квалифицироваться на чемпионат мира-2018 в России.

Виталий Кличко

Соотечественник и друг Андрея Шевченко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко освоился в политической жизни своей страны очень хорошо, хотя и не сразу. Впервые он подался в мэры Киева в 2006 году, но тогда без особых шансов проиграл тогдашнему городскому голове Леониду Черновецкому. Тем же закончились мэрские выборы 2008 года. На них Виталий выступил даже хуже, набрав 17 процентов вместо 23 в 2006-м В 2010-м Кличко решил пойти другим путем — он возглавил политическую партию проевропейских взглядов «Новая страна», переименовал ее в УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) и прошел с ней в украинский парламент . Его партия заняла третье место на выборах 2012 года и получила 42 места в Верховной Раде.

В 2014 году после революционных событий на Украине Кличко собрался в президенты, но неожиданно снял свою кандидатуру, поддержав Петра Порошенко . Бывший боксер решил в третий раз побороться за кресло мэра Киева и на этот раз сумел его занять.

У Кличко-политика много критиков. Пользователи сети делают с ним мемы, смеются над его косноязычием, но и сторонников у него достаточно. Во всяком случае, на досрочных выборах мэра Киева, прошедших в октябре 2015-го за спортсмена проголосовало 64,1 процента избирателей. Из партии УДАР Кличко вышел, сейчас он является одним из лидеров блока Петра Порошенко «Солидарность».

Еще один знакомый Андрея Шевченко, бывший партнер по «Милану» Джордж Веа уверенно движется к политическим вершинам в своей родной стране — Либерии. Он выиграл первый тур президентских выборов у себя на родине, набрав 39 процентов голосов. В ноябре состоится второй тур, где лучшему футболисту 1995 года будет противостоять 72-летний Джозеф Бокай, вице-президент Либерии с 2006 года.

Политикой Веа начал заниматься еще до завершения карьеры футболиста. Он регулярно посещал родину во время отпусков и выступал с критикой действующей власти. Едва повесив бутсы на крючок, 39-летний Веа в 2005 году решил баллотироваться в президенты в первый раз. Тогда он, как и сейчас, победил в первом туре, но во втором уступил 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Неудача не заставила футболиста отойти от политических дел: наоборот, он занялся ими серьезнее — получил соответствующее образование в Майами, вернулся на родину, вступил в партию «Коалиция за демократическое развитие» и продолжил бороться за власть. В 2014 году легендарный футболист был избран сенатором от графства Монтсеррадо. 7 ноября у Веа будет второй шанс стать президентом Либерии. Сейчас, в отличие от 2005 года, шансы спортсмена на победу оцениваются очень высоко.

Мэнни Пакьяо

Еще один выдающийся спортсмен с большими политическими амбициями — боксер Мэнни Пакьяо. Чемпион мира в восьми весовых категориях еще не завершил свою славную спортивную карьеру, но уже два раза избирался в конгресс Филиппин. 38-летний боксер занимается политикой с 2007 года и уже давно возглавляет либеральную партию.

Взгляды у Мэнни, правда, не совсем либеральные. «Вы хоть раз видели животных, которые строят семьи с однополыми особями? В этом плане они лучше людей, если могут отличить самку от самца. Если мы одобряем однополые браки, значит, люди хуже животных», — заявил он в 2016 году, за что был нещадно раскритикован. Nike после этого даже разорвал с боксером контракт, назвав его высказывания отвратительными. Мэнни даже пришлось за них извиняться.

Ясно, что проживший много лет в США Пакьяо, высказывался о геях с прицелом на внутреннего пользователя. На Филиппинах, где однополые браки запрещены, его слова восприняли на ура. Равно как и слова о смертной казни для наркоторговцев. Сам Пакьяо при этом признался, что пробовал все виды наркотиков.

Политическая карьера Мэнни с 2007 года идет в гору — боксерская движется в обратном направлении. Когда боец окончательно покинет ринг и начнет посещать заседания филиппинского конгресса чаще, чем пять раз в году, у него будут все шансы довести свою и без того бешеную популярность до президентского уровня. Есть ли Пакьяо амбиции стать главой государства? На этот вопрос боксер ответил утвердительно. Планируется, что он примет участие в президентской гонке в 2022 году.