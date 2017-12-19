Ковалев будет бить своего

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO в весе до 79,4 кг россиянина Сергея Ковалева станет его соотечественник, обладатель титула IBO Игорь Михалкин . Бой состоится 3 марта в Нью-Йорке.

Чемпион мира по профессиональному боксу в категории до 79,4 кг по версии WBO Сергей Ковалев узнал имя своего ближайшего противника. 3 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке 34-летний россиянин сразится со своим 32-летним соотечественником Игорем Михалкиным, которому принадлежит пятый по значимости пояс IBO.

Первым соответствующую информацию распространил ESPN. Поединок Ковалев — Михалкин вместе с подробностями уже указан в реестре специализированного статистического портала BoxRec. Авторы сайта назначили 12-раундовому бою четыре звезды из пяти.

Для сравнения, предыдущее выступление Ковалева с украинцем Вячеславом Шабранским было заранее оценено лишь в три звезды.

Обе встречи россиянина с американцем Андре Уордом , естественно, получили по пять.

Ковалев является единственным российским боксером, кто удостаивается приглашения стать хедлайнером крупного шоу на одной из культовых площадок. Менее месяца назад, 25 ноября, его бой с Шабранским стал главным в насыщенной программе здесь же в «Мэдисоне».

Отечественный спортсмен отпраздновал победу техническим нокаутом во втором раунде и вернул себе один из трех потерянных в сражении с Уордом поясов — по версии WBO.

Титул суперчемпиона WBA после завершения карьеры американцем продолжает оставаться вакантным, а IBF обрел нового хозяина в лице еще одного россиянина Артура Бетербиева . Поясом WBC владеет канадец гаитянского происхождения Адонис Стивенсон.

Ранее Ковалев неоднократно заявлял о том, что его цель — объединять чемпионские звания по различным версиям. Поединок с Михалкиным должен стать первым в такой серии.

Титул IBO в последние годы неизменно растет в плане престижа, а в 2011-2012 годах принадлежал самому Бернарду Хопкинсу

Михалкин дебютировал в профи ровно десять лет назад, 30 ноября 2007 года, и провел с тех пор 22 поединка. Результат — 21 победа (в том числе девять досрочных) и единственное поражение в мае 2010 года от поляка Алекса Кузиемского по очкам.

После этой неудачи Михалкин не выступал более двух лет, но вернулся на ринг и больше не проигрывал. Титул IBO он завоевал в мае, разгромив представителя ЮАР Томаса Остхуйзена. А 2 декабря успешно защитил трофей в реванше с французом Дуду Нгумбу (их первая встреча в июле 2013-го также окончилась в пользу россиянина).

В 2016 году карьеру Михалкина едва не оборвала допинговая история. Одна из проб, взятая в апреле, дала положительный результат на мельдоний, что повлекло наложение длительной дисквалификации. Впрочем, несколько месяцев спустя атлета полностью оправдали.

Было установлено, что Михалкин в последний раз употреблял метаболик еще до его запрета Всемирным антидопинговым агентством (WADA), то есть до 31 декабря 2015-го включительно.

Ковалев встретится с соотечественником в третий раз в карьере. В 2010 году он победил Карена Аветисяна в своем первом профессиональном бою на территории России. А поединок с Романом Симаковым в декабре 2011-го обернулся трагедией: через несколько дней соперник умер от полученных на ринге повреждений.

BoxRec в своем рейтинге для полутяжелого веса (до 79,4 кг) определяет Ковалева на вторую строчку (после Стивенсона), Михалкина — на 11-ю.

21-ю позицию занимает еще один россиянин Дмитрий Бивол , который, по задумке организаторов вечера из промоутерской компании Main Events, выступит на разогреве.

27-летнего обладателя «регулярного» пояса WBA решено свести с очень сильным кубинцем Салливаном Баррерой (четвертое место в списке).

За 8,5 лет на ринге этот проживающий в США беглец с Острова свободы одержал 21 победу: лишь Уорду удалось одолеть его в марте 2016 года.

Бивол обрадовал почитателей своего таланта 4 ноября в Монте-Карло, уже в первом раунде нокаутировав искушенного австралийца Трента Бродхарста. В числе прочих ему аплодировал князь Монако Альбер II.