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Северная Осетия празднует победу Гассиева
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Северная Осетия празднует победу Гассиева во Всемирной суперсерии бокса 

ТАСС 28 января 2018
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сотни жителей Владикавказа в ночь на воскресенье устроили импровизированный автопробег в честь победы своего земляка Мурата Гассиева над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS), передает корреспондент ТАСС.
Ранее сообщалось, что Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, защитив пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав — Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Сотни машин разъезжают по улицам Владикавказа с флагами. Водители и пассажиры скандируют победный клич чемпиона "Иратта разма" (в переводе с осетинского языка "Осетины вперед" — прим. ТАСС). Из машин слышна песня "Сердце осетина", под которую боксер выходил на ринг.
В центре города на площади Штыба в настоящее время проходит мини-концерт. Во дворах запускают фейерверки, люди семьями выходят на улицу и поздравляют друг друга с победой земляка.
Так же оживленно и в районах республики. Как рассказала корреспонденту ТАСС жительница села Михайловское Пригородного района Оксана Дзиова, в населенном пункте после поединка Гассиева везде запускают салюты, жители разжигают костры и делятся друг с другом эмоциями. "У нас снова Новый год, хотя так празднично даже тогда не было. За Мурата болели всей семьей, всем селом, республикой и страной", — сказала она.
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