Порошенко доволен: Усик идет навстречу россиянину

Украинский боксер Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис, не сговариваясь, назвали состоявшийся между ними в субботу поздно вечером бой — тяжелейшим в карьере. По итогам 12 раундов на «Арене Рига» непобежденный Усик присоединил к своему титулу WBO в весе до 90,7 кг пояс WBC, а также прошел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где поджидает победителя пары Мурат Гассиев — Юниер Дортикос.

Украинский боксер Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса в Риге и вышел в финал первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в категории до 90,7 кг. Ему также впервые в карьере удалось объединить чемпионские титулы: к своему поясу по версии WBO спортсмен добавил трофей WBC.

Хозяин ринга выглядел предпочтительнее в начальных раундах, когда быстро передвигался и несколько раз серьезно потряс противника. Впрочем, ситуация довольно быстро выровнялась, а примерно в середине боя Усик захватил инициативу и стал контролировать течение схватки, для чего ему понадобилось взвинтить темп. Показалось, что украинец намеренно не действовал на максимуме сначала, дожидаясь момента, когда Бриедис «наестся» и подсядет физически.

Лучшая готовность Александра по части ОФП в итоге сыграла в поединке решающую роль, хотя и Майриса нельзя назвать плохо подготовленным в этом плане.

Но с какого-то момента работа его рук заметно замедлилась, и Усику уже не составляло труда предугадывать следующие действия соперника.

Обслуживавший бой опытнейший рефери Кенни Бэйлисс остался настолько впечатлен уважительным отношением боксеров друг к другу, что сразу после финального гонга заключил их в крепкие объятия, чем, на взгляд со стороны, даже немного их смутил. Боковые судьи насчитали победу Усика по итогам 12 раундов с незначительным преимуществом, причем канадец Крейг Мэткэлф зафиксировал ничью: 114-114, 115-113, 115-113.

«У вас достойный сын своей страны, — обратился он к залу. — Давайте поаплодируем Майрису. Это самые тяжелые 12 раундов, которые я когда-либо проводил. Мы сделаем выводы из этого и будем готовиться к финалу. С кем хочу боксировать в решающем бою? Буду лично присутствовать на втором полуфинале в Сочи. Внимательно понаблюдаю — и пусть победит сильнейший. До финала хочу максимально много времени провести с семьей — с супругой и детьми». Украинец назвал прошедший поединок сложнейшим в своей карьере.

«С каким поясом я пойду в понедельник на работу? — переспросил украинец «странный» вопрос. — А я не работаю. Вот моя работа (показал на пояса. — «Газета.Ru»). Возможно, вы хотели спросить, с каким поясом я в понедельник поведу дочку в школу? Я оба возьму. Повешу на разные плечи и пойду по району, ее в школу поведу. Если серьезно, то пояса не буду брать. Будут они лежать дома, у них почетное место. Да и в понедельник я не пойду никуда». Победа стала 14-й кряду для 31-летнего Усика в профи. Первое поражение в карьере 33-летнего Бриедиса пришлось на 24-й бой.

«Я вас очень люблю и уважаю, но больше общаться с вами не буду», — объявил Усик в ответ на просьбу об интервью. После пресс-конференции состоялся небольшой инцидент: триумфатор наотрез отказался общаться с журналисткой одного из украинских телеканалов, который ранее выводил атлета из себя провокационными, по его мнению, вопросами о государственной принадлежности Крыма.

Поверженный хозяин площадки выразил надежду на реванш в будущем и также признал: никогда прежде он не бился с бойцом такого класса.

Надеюсь, что всем понравился поединок, — сказал Бриедис. — Это был самый сложный соперник в моей карьере. Думаю, что я подошел к этому бою слишком спокойным, возможно, это было ошибкой. Надеюсь, что мы с Усиком сможем повторить этот бой. Этот результат придаст мне мотивации готовиться лучше к следующим выступлениям. Я не планирую какого-то отпуска».

«Уважение вам обоим, парни. Вы сделали этот поединок интересным, и он был напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!», — написал украинец в «Твиттер». Поединок очень понравился экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко , который наблюдал за событиями из первого ряда «Арены Рига».

Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса!



Дякую за гідну чемпіона боротьбу.



Україна пишається тобою. Так тримати! pic.twitter.com/GpCodNL9oH— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 января 2018 г. По иронии, еще во времена выступлений в любителях Усик и его друг и товарищ «по оружию» Василий Ломаченко критиковали Кличко-младшего за незрелищную манеру бокса, пародируя соотечественника в видеороликах.

«Искренне поздравляю Александра Усика с победой в действительно тяжелом бою против Майриса Бриедиса! Благодарю за достойную чемпиона борьбу. Украина гордится тобой. Так держать!» — написано в аккаунте украинского главковерха в соцсетях. За Бриедиса с мест для почетных гостей болел рижский мэр Нил Ушаков . А Усика, пусть и дистанционно, поздравил лично президент Украины Петр Порошенко

Финал WBSS-2017/18 состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Соперник Усика определится 3 февраля в Сочи в поединке между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.