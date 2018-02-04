Российский боксер Власов завоевал вакантный титул серебряного чемпиона WBC

Россиянин Максим Власов завоевал вакантный титул серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг, сообщает ТАСС

В 12-раундовом поединке Власов выиграл у нигерийца Оланреваджу Дуродолы техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой проходил в Сочи.