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МОК может исключить бокс из олимпийской программы
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МОК может исключить бокс из олимпийской программы 

Вести.Ru 4 февраля 2018
Фото: EPA
Международный олимпийский комитет может исключить бокс из программы Олимпийских игр. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Пхенчхане.
Бокс может исчезнуть из программы Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, под сомнением присутствие бокса в программе Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. Каких-либо аргументов в поддержку лишения бокса олимпийского статуса Томас Бах не привел.
Глава МОК сообщил, что его организация обеспокоена ситуацией в Международной ассоциации бокса (АИБА). МОК открыл расследование в отношении руководящего состава АИБА.
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