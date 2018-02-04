МОК может исключить бокс из олимпийской программы

Международный олимпийский комитет может исключить бокс из программы Олимпийских игр. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Пхенчхане.

Бокс может исчезнуть из программы Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, под сомнением присутствие бокса в программе Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. Каких-либо аргументов в поддержку лишения бокса олимпийского статуса Томас Бах не привел.

Глава МОК сообщил, что его организация обеспокоена ситуацией в Международной ассоциации бокса (АИБА). МОК открыл расследование в отношении руководящего состава АИБА.