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IBF со временем начнет работу с VADA
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Пиплс: IBF со временем начнет работу с VADA 

Р-Спорт 2 февраля 2018
Фото: Reuters
Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс заявил РИА Новости, что в будущем его организация начнет сотрудничать с Ассоциацией добровольного тестирования на допинг (VADA).
Ранее с VADA начали сотрудничать еще две престижные боксерские организации — WBC и WBA.
"Мы рассматриваем этот вопрос (работы с VADA). Пока наши правила требуют только допинг-тестирования во время боев. Но я думаю, что со временем мы придем к взятию тестов и во внесоревновательный период, чтобы быть уверенными в том, что все находятся в одинаковых условиях. Если вы выходите на ринг с тем, у кого есть нечестно добытое преимущество, то это может быть просто опасно для обоих боксеров", — сказал Пиплс.
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