IBF со временем начнет работу с VADA

"Мы рассматриваем этот вопрос (работы с VADA). Пока наши правила требуют только допинг-тестирования во время боев. Но я думаю, что со временем мы придем к взятию тестов и во внесоревновательный период, чтобы быть уверенными в том, что все находятся в одинаковых условиях. Если вы выходите на ринг с тем, у кого есть нечестно добытое преимущество, то это может быть просто опасно для обоих боксеров", — сказал Пиплс.

Ранее с VADA начали сотрудничать еще две престижные боксерские организации — WBC и WBA.