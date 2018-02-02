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Есть ли у Поветкина шанс вернуться в топ?
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Президент IBF: «Поветкин имеет все возможности вернуться в топ супертяжелого веса» 

Спорт-Экспресс 2 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилл Пиплз уверен, что Александр Поветкин имеет все возможности, чтобы вернуться на вершину профессионального бокса после допинговых скандалов и обвинений.
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Ранее стало известно, что российский боксер может провести бой с Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером, который пройдет 31 марта в Кардиффе.
— Я — самый настоящий фанат Поветкина. Может там что-то и было нехорошее раньше, но он оправдан и вновь боксирует на самом высоком уровне, — приводит ТАСС слова Пиплза. — Конечно, Поветкин — один из топовых боксеров в супертяжелом весе, и у него есть все, чтобы вернуться наверх.
В декабре Поветкин победил Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA.
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