Стала известна дата ближайшего боя Поветкина

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Поветкин проведет бой с британцем Прайсом 31 марта в Кардиффе 

ТАСС 2 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом 31 марта в Кардиффе. Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в своем Twitter.
Бой между 38-летним россиянином и 34-летним британцем пройдет в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером.
В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.
Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.
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