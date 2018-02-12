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Фьюри живет на пособие по безработице
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Фьюри признался в жизни на пособие по безработице 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри заявил, что живет на пособие по безработице.
«Если честно, у меня нет денег», — приводит его слова RT со ссылкой на Daily Record.
Фьюри сказал, что «не зарабатывает на боксе», половина гонораров уходит команде боксера, половина тратится на благотворительность.
Фьюри провел последний бой в ноябре 2015 года, когда он отобрал у Владимира Кличко все титулы. Реванш не состоялся из-за того, что британский боксер был пойман на употреблении кокаина. После этого его дисквалифицировали и лишили титулов, а сам он закончил карьеру.
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