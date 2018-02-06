Тайсон посетит бой Штыркова в Челябинске 

Американский боксер Майк Тайсон посетит в качестве гостя вечер единоборств в Челябинске, главным событием которого станет поединок с участием россиянина Ивана Штыркова. Об этом ТАСС сообщил по телефону исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Тайсон посетит турнир в качестве почетного гостя", — сказал Титов.
В главном поединке вечера встретятся российский боец Иван Штырков и поляк Марчин Лазарс. Организаторы также вели переговоры о приезде ирландского бойца Конора Макгрегора, однако не смогли прийти к соглашению.
Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо. В боях по правилам смешанных единоборств (ММА) россиянин побеждал таких бойцов, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, британец Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе 12 побед (девять досрочно) и ни одного поражения. У поляка 11 побед и 5 поражений.