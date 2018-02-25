Британец Смит вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, где встретится с Гроувзом

ТАСС , 25 февраля. Британец Каллум Смит вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в немецком Нюрнберге он выиграл у голландца Ники Холцкена по очкам.

Первоначально соперником Смита должен был стать Юрген Бремер , но из-за болезни немец был снят с поединка и заменен на Холцкена.

Соперником Смита в финале станет соотечественник Джордж Гроувз , который неделей ранее в другом полуфинале победил еще одного британца Криса Юбенка — младшего по очкам.

На счету 27-летнего Смита теперь 23 победы (17 нокаутом), ни одного поражения. 34-летний Холцкен потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (10 нокаутом).

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года.

Финальный поединок в этой весовой категории пройдет 8 июля в Лондоне.