Мэйуэзер ведет переговоры о новом бое

Боксер Мэйуэзер заявил, что ведет переговоры о проведении боя на многомиллионную сумму

"Мы не знаем, буду я проводить бой в боксерском ринге или октагоне (ринг для проведения боев по правилам смешанных единоборств — прим. ТАСС). Мы просто ведем переговоры на многомиллионную сумму, так что посмотрим", — сказал Мэйуэзер. Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер ведет переговоры о проведении поединка на многомиллионную сумму. Об этом 40-летний американец сообщил в интервью изданию Forbes.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств.

Мэйуэзер также заявил, что намерен совершить приобретение на крупную сумму.

"Я подумываю о покупке клуба Национальной баскетбольной ассоциации", — сказал он, не уточнив команду.

В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, однако позднее в своих соцсетях разместил несколько видеозаписей, на которых он проводит тренировки в октагоне. По неофициальным данным, сумма второго боя может составить порядка $500 млн Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996.

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн). Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу (ранее обладателем рекорда был американец Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 40-50-х годах). В прошлом году Мэйуэзер сообщил о намерении принять российское гражданство.

29-летний Макгрегор является самым популярным бойцом UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года), титул будет стоять на кону поединка между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым 7 апреля.