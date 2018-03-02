Майки Гарсиа — о том, кто победил бы в поединке между Линаресом и Ломаченко

Чемпиону WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Майки Гарсиа (37-0, 30 КО) 10 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США) предстоит поединок с чемпионом IBF в весе до 63,5 кг россиянином Сергеем Липинцом (13-0, 10 КО). В случае победы Гарсиа планирует вернуться в лёгкий вес и провести объединительный бой с чемпионом WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

Правда, американец не исключает, что Линареса «перехватит» украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО), чемпион дивизионом ниже (до 59 кг), которому 12 мая в Нью-Йорке (США) предстоит дебют в новой весовой категории.

Переговоры между командами Ломаченко и Линареса идут с переменным успехом, но если сторонам всё же удастся договориться, незначительным фаворитом боя Гарсиа считает боксёра из Украины: «Думаю, у них мог бы получиться хороший поединок. Не уверен, что Линарес сумел бы приспособиться к стилю Ломаченко — ко всем этим смещениям, атакам под невероятными углами, с его скоростью. Думаю, абсолютно каждому бойцу будет непросто к этому приспособиться».

«Но и у Линареса есть свои козыри, — утверждает Гарсиа. — Прежде всего у него преимущество в антропометрии. Он не из тех, кто выбросит полотенце. Считаю, что Ломаченко победит решением, но у Линареса также очень быстрые руки, он отлично комбинирует, у него громадный опыт. Линарес находится на пике формы. Он очень мотивирован, поэтому я считаю, что его шансы также очень высоки».

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