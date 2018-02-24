Джошуа и Уайлдер должны провести два боя: в США и Англии — промоутер

Британский промоутер Эдди Херн уверен, что соперничество действующих чемпионов мира в супертяжёлом весе, его подопечного Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и американца Дионтэя Уайлдера (39-0, 38 КО), не ограничится одним поединком. По убеждению Эдди, такое событие непременно должно растянуться минимум на два боя, причём по обе стороны океана.

«Мы готовы провести бой с Уайлдером в Штатах и заполним эту арену (T-Mobile в Лас-Вегасе) британцами, — прогнозирует Херн в интервью Yahoo Sports. — Я вообще думаю, что имеет смысл провести два поединка. Вовсе не потому, что мы хотим получить реванш при любом исходе. А потому, что это самое большое событие в мире бокса. Почему бы не провести его дважды? Фаны против не будут. Один на «Уэмбли» и один в Вегасе или Бруклине».

Напомним, что 3 марта в США Уайлдер будет защищать принадлежащий ему титул WBC в поединке против кубинца Луиса Ортиса (28-0, 24 КО). У Джошуа на 31 марта в Уэльсе запланирован объединительный бой с новозеландцем Джо Паркером (24-0, 18 КО) за пояса WBA Super, IBF и WBO.

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