Ещё
Боксер Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул 

Вести.Ru 4 марта 2018
Фото: allboxing.ru
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул в полутяжелом весе по версии WBA. Дмитрий подтвердил вои чемпионские полномочия в поединке с кубинцем Салливаном Баррерой.
Бой между Биволом и Баррерой прошел в Нью-Йорке, в знаменитом дворце "Мэдисон Сквер Гарден". В первом раунде Дмитрий получил рассечение под правым глазом. К счастью, медики смогли остановить кровь, и российский боксер продолжил бой.
С каждым раундом преимущество Бивола становилось все более ощутимым. И в заключительном, 12-м раунде Дмитрий отправил Барреру в нокаут, сохранив за собой чемпионский пояс. Бивол выиграл все 13 боев на профессиональном ринге.
Вести.Ru: последние новости
Бой Ковалева с Биволом может пройти в 2019 году Соперник боксера Головкина попался на допинге Российский боксер Липинец не отстоял титул чемпиона мира IBF
 Ещё 129 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение