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Тайсон назвал россиян чуткими и добрыми
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Тайсон назвал россиян чуткими и добрыми 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон увидел в россиянах чуткость и доброту. Об этом пишет газета The Sun.
Знаменитый боксер на прошлой неделе побывал в Екатеринбурге, где он посетил матч по смешанным единоборствам и Академию единоборств.
Он отметил, что у США ошибочные представления о жителях России.
"В Америке русских не считают чувствительными. Но после моего путешествия по России я понял, что люди здесь очень чуткие и добрые. У большинства американцев такого опыта нет", — заявил он.
Бывший боксер также отметил, что больше не хочет участвовать в боях. "Я дрался с достаточным количеством людей. Когда я сейчас вижу, как люди дерутся, то совсем не скучаю по этому", — признался Тайсон.
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