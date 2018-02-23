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Головкина поджидает голодный и злой пёс — Жермалл Чарло
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Головкина поджидает голодный и злой пёс — Жермалл Чарло 

Vringe.com 23 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Жермалл Чарло (26-0, 20 КО) 3 марта в Бруклине (США) проведёт бой за титул «временного» чемпиона мира WBC в средней категории против Уго Сентено, после чего рассчитывает получить бой с действующим обладателем полновесного титула WBC казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
Из этого можно сделать вывод, что в реванше Головкина и Сауля Альвареса, запланированном на 5 мая, Чарло отдаёт предпочтение Геннадию. Или, возможно, его задело высказывание тренера казахстанца Абеля Санчеса, который заявил, что даже в случае победы Жермалл не заслужит бой с GGG.
«Вечером, когда Головкин отправится спать, он будет ощущать на себе это давление, — говорит всезнающий Чарло. — Он знает, что за ним идёт молодой, голодный и злой пёс. И этот пёс — я. Меня не волнует его тренер Абель Санчес, потому что не ему принимать на себя удары вместо Головкина. Пусть говорит обо мне что хочет, мне вообще плевать, что они делают. Я готов. Я готов ждать и поставить всё на кон. Надеюсь, что они не будут бегать».
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