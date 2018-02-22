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Майк Тайсон ответил Уайлдеру
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Майк Тайсон ответил Уайлдеру на его слова о гипотетическом бое 

Vringe.com 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Не так давно чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) покусился на святое для фанатов бокса «старой закалки», когда заявил, что «вынес бы напрочь» Майка Тайсона образца 1986 года — то есть пикового панчера, который стал одним из символов 80-х годов прошлого века.
«Никакой олдскульный топ-боец не в состоянии побить современных топ-бойцов, вы только поглядите на все эти технологии, которые есть сейчас в нашем распоряжении», — пояснил американец.
Журналисты всё-таки отыскали Тайсона, который теперь умиротворённо и совершенно легально решил выращивать каннабис в промышленных масштабах и поинтересовались его мнением по поводу заявлений Дионтэя — якобы у Майка не было бы шансов в таком поединке.
«Я так не думаю», — сказал легендарный боец таблоиду TMZ Sports, посчитав, что болтовня Уайлдера не заслуживает развёрнутого комментария с какими-то аргументами и опровержениями.
Ранее на эту тему высказался экс-противник Майка, также именитый боец из Великобритании Леннокс Льюис. По его словам, бессмысленно пиариться на теме «кого бы я побил», если этот кто-то — из другой эпохи и доказать своё превосходство над ним невозможно чисто физически.
Более того, Льюис крепко усомнился, что Уайлдер выстоял бы под натиском Тайсона: «Мне он нравится, но парень никогда не был в ринге с кем-то, кто беспощаден настолько, что и в самом деле хочет переломать тебе рёбра каждым ударом».
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