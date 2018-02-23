Джозеф Диас устранил последнее препятствие на пути к Гэри Расселлу-младшему

Fantasy Springs Casino, Индио, штат Калифорния, США. Топ-проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Джозеф Диас (26-0, 14 КО) из США за три раунда уничтожил бывшего чемпиона мира дивизионом ниже (до 55,3 кг) мексиканского ветерана Виктора Террасаса (38-5-2, 21 КО). За неполных три раунда Диас трижды отправлял Террасаса на канвас ринга: дважды в 1-й и один раз в 3-й трёхминутке. Проспект был близок к победе в дебютном раунде — прошёл левый по корпусу, после которого бывший чемпион оказался на настиле ринга. Во второй раз Террасас очутился на канвасе после пропущенного левого хука в голову. Ветеран поднялся на ноги и сумел продержаться до гонга под шквалом атак Диаса. Во 2-м и 3-м раундах проспект продолжил проверять корпус ветерана. За считанные секунды до окончания 3-й трёхминутки Террасас пропустил по корпусу, взял колено и принял мудрое решение дождаться, пока рефери не досчитает до десяти. Таким образом, Диас защитил статус обязательного претендента на титул по версии WBC, который занимает редко боксирующий соотечественник Гэри Расселл-мл. (28-1, 17 КО). Проспект надеется, что бой с чемпионом состоится в мае-июне 2018-го года.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Диас-Террасас (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.