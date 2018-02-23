«Король нокаутов» взволнован: Майк Тайсон обратился к жителям Екатеринбурга

Всемирно известный боксер Майк Тайсон накануне приезда на Урал записал видеообращение к екатеринбуржцам.

Легенда мирового бокса Майк Тайсон перед своим приездов на Урал записал видеообращение к жителям Екатеринбурга.

Тайсон рассказал о своих эмоциях перед встречей с российскими болельщиками.

«Я Тайсон, я еду в Екатеринбург, где встречусь с фанатами. И я по-настоящему взволнован!», — отметил «Король нокаутов».