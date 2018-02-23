«Король нокаутов» взволнован: Майк Тайсон обратился к жителям Екатеринбурга 

Всемирно известный боксер Майк Тайсон накануне приезда на Урал записал видеообращение к екатеринбуржцам.
Легенда мирового бокса Майк Тайсон перед своим приездов на Урал записал видеообращение к жителям Екатеринбурга.
Тайсон рассказал о своих эмоциях перед встречей с российскими болельщиками.
«Я Тайсон, я еду в Екатеринбург, где встречусь с фанатами. И я по-настоящему взволнован!», — отметил «Король нокаутов».
Встреча Тайсона с фанатами в Екатеринбурге и Челябинске пройдет 24–25 февраля. На мероприятих любой желающий сможет пожать руку легендарному Тайсону. Также на Урал приедут российский боксер Константин Цзю и боец ММА по прозвищу «Последний Император» Федор Емельяненко.