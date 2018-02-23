Ещё
«Король нокаутов» взволнован: Майк Тайсон обратился к жителям Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Король нокаутов» взволнован: Майк Тайсон обратился к жителям Екатеринбурга 

ТК «Звезда» 23 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всемирно известный боксер Майк Тайсон накануне приезда на Урал записал видеообращение к екатеринбуржцам.
Легенда мирового бокса Майк Тайсон перед своим приездов на Урал записал видеообращение к жителям Екатеринбурга.
Тайсон рассказал о своих эмоциях перед встречей с российскими болельщиками.
«Я Тайсон, я еду в Екатеринбург, где встречусь с фанатами. И я по-настоящему взволнован!», — отметил «Король нокаутов».
Встреча Тайсона с фанатами в Екатеринбурге и Челябинске пройдет 24–25 февраля. На мероприятих любой желающий сможет пожать руку легендарному Тайсону. Также на Урал приедут российский боксер Константин Цзю и боец ММА по прозвищу «Последний Император» Федор Емельяненко.
ТК «Звезда»: последние новости
Юнармейцы Самары осваивают рукопашный бой Финский игрок «Спартака» решил выступать за сборную России Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение