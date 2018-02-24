Бартелеми хочет без труда побить Релиха и засматривается на Майки Гарсию

10 марта у Рансеса Бартелеми (26-0, 13 КО) будет шанс войти в историю первым кубинским чемпионом мира в трёх категориях — для этого нужно победить в реванше белоруса Кирилла Релиха (21-2, 19 КО) за вакантный титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Их первый бой в мае прошлого года завершился непростой победой Бартелеми по очкам, но на этот раз он собирается выигрывать с куда меньшими сложностями.

«О, изменений в реванше будет много, — обещает кубинец. — В первом поединке я был сам не свой. Ноги меня совсем не слушались, вот я и не выступил в свою силу. На этот раз тренировки и питание намного лучше, и я гораздо лучше буду пользоваться ногами и джебом, чтобы преподать урок настоящего боксёрского мастерства».

Читайте также: Бартелеми и Релих обменялись заявлениями в преддверии реванша

«Релих в первом бою ничем не удивил. Мы знали, что Релих — мощный парень, однако, к сожалению, мне пришлось изменить геймплан, потому что моё тело меня не слушалось. Только поэтому пришлось идти в размены, которые он навязывал, — объясняет Рансес. — На этот раз я буду придерживаться плана. На протяжении карьеры я не уделял достаточно внимания питанию и потому не всегда демонстрировал свой максимум. Сейчас я работаю с профессиональным диетологом, и всё изменилось в лучшую сторону. Сами увидите, что в реванше я буду в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было».

В рамках этого же вечера бокса в Сан-Антонио пройдёт поединок за титул IBF в 63,5 кг между нынешним обладателем пояса Сергеем Липинцом и звёздным фаворитом Майки Гарсией. Бартелеми видит в этом возможность «зацепиться» за большой бой: «Я хочу драться с Майки Гарсиа. И хотя сейчас я полностью сфокусирован на Релихе, вскоре я буду готов к бою с Майки».

По материалам BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.