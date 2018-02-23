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Деньги или титул? Отвечает Келл Брук
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Деньги или титул? Отвечает Келл Брук 

Vringe.com 23 февраля 2018
Фото: Vringe.com
3 марта в Шеффилде (Великобритания) местный экс-чемпион мира Келл Брук (36-2, 25 КО) дебютирует в первом среднем весе (до 69,9 кг) поединком против белоруса Сергея Рабченко (29-2, 22 КО).
Ранее заявивший о желании завершить карьеру до конца года, Брук уже давно вынашивает планы о поединке с популярным соотечественником, также экс-чемпионом мира Амиром Ханом (31-4, 19 КО).
Британский таблоид The Star обратился к Бруку с провокационным вопросом, что он выбрал бы, встречу за титул в новой весовой категории или бой с Амиром Ханом.
Отвечает Брук: «Признаюсь, я выбрал бы бой с Ханом. Это — гораздо более захватывающий вариант в сравнении с чемпионским боем. Тем более, что завоевать титул гораздо проще, чем убедить Хана поставить подпись под контрактом на поединок».
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Напомним, в январе Хан подписал контракт с промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing), который также работает и с Бруком.
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