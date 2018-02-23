Видеообзор вечера бокса в Екатеринбурге

10 февраля в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева . В главном бою вечера не имеющий поражений 23-летний Мухаммад Якубов (11-0, 7 КО) из Санкт-Петербурга нанёс поражение (единогласным решением судей) 21-летнему Марку Урванову (12-2, 6 КО) из Первоуральска. На кону боя были вакантные титулы IBF Baltic и WBA Continental.

Этот турнир стал первым в 2018 году для промоутерской компании RCC Boxing Promotions, в котором приняли участие одни из лучших боксеров команды RCC. Предлагаем вашему вниманию видеоотчет с этого шоу.