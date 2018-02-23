Бронзу привез вологодский боксер с соревнований за Полярным кругом

Боксеры со всей страны соревновались в Сыктывкаре на Первенстве России. На ринг вышли 275 сильнейших спортсменов 17-18 лет.

За Вологодскую область выступал Тадевос Чарчан и завоевал бронзу. В четырех проведённых боях боксер из Вологды одержал победу над серьёзными соперниками, в том числе поборол мастера спорта России.