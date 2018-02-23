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Бронзу привез вологодский боксер с соревнований за Полярным кругом
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Бронзу привез вологодский боксер с соревнований за Полярным кругом 

Вологда.рф 23 февраля 2018
Фото: Вологда.рф
Боксеры со всей страны соревновались в Сыктывкаре на Первенстве России. На ринг вышли 275 сильнейших спортсменов 17-18 лет.
За Вологодскую область выступал Тадевос Чарчан и завоевал бронзу. В четырех проведённых боях боксер из Вологды одержал победу над серьёзными соперниками, в том числе поборол мастера спорта России.
Также в состав сборной Северо-Запада и Вологодской области вошел воспитанник череповецкой ДЮСШ № 3, КМС по боксу Александр Алексеев. По итогам проведенных боев он стал пятым в весовой категории до 81 кг, тем самым обеспечив себе место в резервном составе юниорской сборной России.
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