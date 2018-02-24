О бое Садама Али и Лиама Смита обещают объявить уже через несколько дней

Судя по всему, первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Садам Али (26-1, 14 КО) проведёт против бывшего обладателя этого звания британца Лиама Смита (26-1-1, 14 КО). Во всяком случае, промоутер последнего, Фрэнк Уоррен, не сомневается, что его переговоры с коллегами из Golden Boy Promotins в самом скором времени завершатся подписанием контракта.

«Этот бой состоится, — заявил Уоррен в интервью BoxingNewsOnline. — Я веду переговоры с Golden Boy и надеялся закрыть сделку ещё до конца текущей недели, но мы всё решим уже в начале следующей».

Напомним, что Али завоевал титул в конце прошлого года, сенсационно испортив прощание с боксом легендарному пуэрториканцу Мигелю Котто , которого он перебоксировал решением судей.

Смит владел поясом WBO в 2015-2016 гг., проведя две успешные защиты и уступив регалию Саулю Альваресу, который его нокаутировал в 9-м раунде.

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