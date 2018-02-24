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О бое Садама Али и Лиама Смита обещают объявить уже через несколько дней
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О бое Садама Али и Лиама Смита обещают объявить уже через несколько дней 

Vringe.com 24 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Судя по всему, первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Садам Али (26-1, 14 КО) проведёт против бывшего обладателя этого звания британца Лиама Смита (26-1-1, 14 КО). Во всяком случае, промоутер последнего, Фрэнк Уоррен, не сомневается, что его переговоры с коллегами из Golden Boy Promotins в самом скором времени завершатся подписанием контракта.
«Этот бой состоится, — заявил Уоррен в интервью BoxingNewsOnline. — Я веду переговоры с Golden Boy и надеялся закрыть сделку ещё до конца текущей недели, но мы всё решим уже в начале следующей».
Напомним, что Али завоевал титул в конце прошлого года, сенсационно испортив прощание с боксом легендарному пуэрториканцу Мигелю Котто, которого он перебоксировал решением судей.
Смит владел поясом WBO в 2015-2016 гг., проведя две успешные защиты и уступив регалию Саулю Альваресу, который его нокаутировал в 9-м раунде.
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