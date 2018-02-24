Боксёры Patriot Boxing Team разгромно проиграли Astana Arlans в 4-м туре WSB 

В Кокшетау (Казахстан) завершилась матчевая встреча местной боксёрской команды Astana Arlans и российской Patriot Boxing Team, которая прошла в рамках четвёртого тура WSB. Победу в ней с разгромным счётом 5:0 одержал коллектив из Казахстана. В следующем туре российские боксёры проведут бои с соперниками из Indian Tigers. Эта матчевая встреча состоится 2 марта в Казани.
WSB. 4-й тур Astana Arlans — Patriot Boxing Team — 5:0 (До 49 кг). Темирташ Жусуппов — Борис Сидоров — 3:0 (До 56 кг). Ильяс Сулейменов — Василий Веткин — 3:0 (До 64 кг). Дильмурат Мижитов — Константин Богомазов — 3:0 (До 75 кг). Абильхан Аманкул — Расул Алиев — 3:0 (До 91 кг). Нурбол Алтаев — Ровшан Ягубзаде — 2:1.