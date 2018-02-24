Ещё
Боксёры Patriot Boxing Team разгромно проиграли Astana Arlans в 4-м туре WSB
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксёры Patriot Boxing Team разгромно проиграли Astana Arlans в 4-м туре WSB 

Чемпионат.com 24 февраля 2018
В Кокшетау (Казахстан) завершилась матчевая встреча местной боксёрской команды Astana Arlans и российской Patriot Boxing Team, которая прошла в рамках четвёртого тура WSB. Победу в ней с разгромным счётом 5:0 одержал коллектив из Казахстана. В следующем туре российские боксёры проведут бои с соперниками из Indian Tigers. Эта матчевая встреча состоится 2 марта в Казани.
WSB. 4-й тур  Astana Arlans — Patriot Boxing Team — 5:0  (До 49 кг). Темирташ Жусуппов — Борис Сидоров — 3:0 (До 56 кг). Ильяс Сулейменов — Василий Веткин — 3:0 (До 64 кг). Дильмурат Мижитов — Константин Богомазов — 3:0 (До 75 кг). Абильхан Аманкул — Расул Алиев — 3:0 (До 91 кг). Нурбол Алтаев — Ровшан Ягубзаде — 2:1.
Чемпионат.com: последние новости
Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям Уайлдер: те, кто принимает допинг, должны отправляться в тюрьму Вальдес победил Куигга, сохранив титул по версии WBO
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение