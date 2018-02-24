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Сын боксера Цзю может выступить в Екатеринбурге перед выставкой «Иннопром»
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Сын боксера Цзю может выступить в Екатеринбурге перед выставкой «Иннопром» 

ТАСС 24 февраля 2018
ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Тимофей Цзю, сын боксера Константина Цзю, может выступить в Екатеринбурге в июле перед выставкой «Иннопром». Об этом в субботу сообщил исполнительный директор Rcc Boxing Promotions Алексей Титов в Челябинске на пресс-конференции.
"В июле в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром» мы готовим большую программу. И вчера как раз я Константину [Цзю] предложил идею, чтобы его сын отбоксировал в этом шоу. Это было бы замечательно для всех", — сказал Титов.
Как рассказал сам Константин Цзю, присутствовавший на пресс-конференции, его старший сын 23-летний Тимофей выиграл свой первый титул, провел восемь профессиональных боев, из которых семь завершились нокаутами оппонентов Цзю— младшего. Боксер сказал, что все бои проходили в Австралии. «Если все пойдет хорошо, 6 апреля пройдет следующий бой, то может быть поговорим, чтобы привезти его [в Екатеринбург]», — сказал Константин Цзю.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус.
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