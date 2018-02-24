Сын боксера Цзю может выступить в Екатеринбурге перед выставкой «Иннопром»

"В июле в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром» мы готовим большую программу. И вчера как раз я Константину [Цзю] предложил идею, чтобы его сын отбоксировал в этом шоу. Это было бы замечательно для всех", — сказал Титов.

Как рассказал сам Константин Цзю, присутствовавший на пресс-конференции, его старший сын 23-летний Тимофей выиграл свой первый титул, провел восемь профессиональных боев, из которых семь завершились нокаутами оппонентов Цзю— младшего. Боксер сказал, что все бои проходили в Австралии. «Если все пойдет хорошо, 6 апреля пройдет следующий бой, то может быть поговорим, чтобы привезти его [в Екатеринбург]», — сказал Константин Цзю.