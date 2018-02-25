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Рунгвисаи защитил титул по версии WBC, Далакян стал чемпионом мира
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Рунгвисаи защитил титул по версии WBC, Далакян стал чемпионом мира 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
В Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился турнир по боксу, в рамках которого состоялось сразу несколько титульных поединков.
Представитель Украины Артём Далакян (16-0, 11 КО) победил Брайна Вилорию (38-6, 23 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Бой прошёл в бескомпромиссной и яркой борьбе, большую его часть контролировал Далакян, что и отразилось на судейском решении — трижды по 118:110.
В другом титульном бою в наилегчайшем весе филиппинец Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) успешно провёл первую защиту чемпионского звания по версии IBF. В седьмом раунде поединка с аргентинцем Хуаном Карлосом Ревеко (39-4, 19 КО) Ньетес провёл успешную атаку, отправив оппонента в нокдаун. Ревеко сумел подняться, однако его секунданты приняли решение остановить бой.
В главном бою вечера вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) проводил Срисакет Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО). Его соперником стал Хуан Франциско Эстрада (36-3, 23 КО). Поединок продлился все двенадцать раундов, а преимуществом в нём поочерёдно владели оба спортсмена. В бескомпромиссном противостоянии судьи отдали предпочтении Рунгвисаи, насчитав его победу решением большинства — 115:113, 114:114, 117:111.
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