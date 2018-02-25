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Хан: Пакьяо не хочет боя со мной, потому что мой стиль для него неудобен
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Хан: Пакьяо не хочет боя со мной, потому что мой стиль для него неудобен 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мыслями о том, почему его бой с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо до сих пор не состоялся. По словам британца, причина кроется в банальном нежелании Пакьяо выходить на ринг с опасным для него соперником.
«Многие люди пытались организовать наш бой. Документы лежали перед нами, но потом контракты отзывались. Я думаю, правда в том, что Мэнни просто не хочет боя со мной, потому что мой стиль не подходит ему.
Я не думаю, что время Пакьяо ушло. Да, может он уже не такой, каким был раньше, но он по-прежнему великий чемпион. Я всё ещё хотел бы боя с ним и если возможность представится, я приму её с радостью", — рассказал Хан в интервью размещённом на YouTube-канале FightHub.
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