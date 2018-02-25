Беселия стал чемпионом Украины, победив Мельника в яркой зарубе

Киев, Украина. 25-летний уроженец Грузии, проживающий в Черкассах Мишико Беселия (18-0, 12 КО) завоевал вакантный титул чемпиона Украины в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), вырвав победу в ярчайшем противостоянии с небитым ранее Владиславом Мельником (5-1, 3 КО).

Упорная 10-раундовая «заруба» проходила в основном на ближней и средней дистанциях, что обуславливало обоюдную активность и насыщенность поединка атакующими действиями. Бой проходил с переменным успехом и был выигран Беселией благодаря спурту в двух финальных раундах. 96-94 в пользу Мишико по мнению всех трёх судей.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Беселия-Мельник (возможно, появится позже)

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