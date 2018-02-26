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Андре Уорд прокомментировал слухи о возвращении
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Андре Уорд прокомментировал слухи о возвращении 

Vringe.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Комментируя вечер бокса SuperFly2 на телеканале НВО, американец Андре Уорд вновь обмолвился, что может возобновить карьеру, придерживаясь правила «никогда не говори никогда». В интервью BoxingScene «Божий сын» намекнул, что не отбрасывает мысли о возвращении в ринг, но пока не планирует этого делать.
«Я никогда и ничего не говорил о супертяжёлом весе, — утверждает Уорд, комментируя слухи о боях с Тони Беллью и Энтони Джошуа. — Люди просят от меня прозрачности, но когда я позволяю им немного заглянуть в мою жизнь, они начинают домысливать. Я искренний человек, и людям, которые хорошо меня знают, прекрасно известно, что я бы не стал объявлять о завершении карьеры, если бы не хотел это сделать».
«Но поймите, что бокс был в моём ежедневном расписании на протяжении 23 лет, и моё тело привыкло к работе, — объясняет Андре. — Ещё даже года не прошло — всего 5 месяцев с тех пор, как я повесил перчатки на гвоздь. Я буду оставаться готовым и поддерживать форму, но сейчас у меня нет планов возвращаться. Я набрал немного веса, но это правильные килограммы, а не жир. Я работаю и бросаю себе новые вызовы, но планов на ближайшее будущее у меня нет».
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