Андре Уорд прокомментировал слухи о возвращении

Комментируя вечер бокса SuperFly2 на телеканале НВО, американец Андре Уорд вновь обмолвился, что может возобновить карьеру, придерживаясь правила «никогда не говори никогда». В интервью BoxingScene «Божий сын» намекнул, что не отбрасывает мысли о возвращении в ринг, но пока не планирует этого делать.

«Я никогда и ничего не говорил о супертяжёлом весе, — утверждает Уорд, комментируя слухи о боях с Тони Беллью Энтони Джошуа . — Люди просят от меня прозрачности, но когда я позволяю им немного заглянуть в мою жизнь, они начинают домысливать. Я искренний человек, и людям, которые хорошо меня знают, прекрасно известно, что я бы не стал объявлять о завершении карьеры, если бы не хотел это сделать».

«Но поймите, что бокс был в моём ежедневном расписании на протяжении 23 лет, и моё тело привыкло к работе, — объясняет Андре. — Ещё даже года не прошло — всего 5 месяцев с тех пор, как я повесил перчатки на гвоздь. Я буду оставаться готовым и поддерживать форму, но сейчас у меня нет планов возвращаться. Я набрал немного веса, но это правильные килограммы, а не жир. Я работаю и бросаю себе новые вызовы, но планов на ближайшее будущее у меня нет».

Читайте также: Когда Ковалёв проиграет снова, будут виноваты все вокруг, кроме него — Уорд

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.