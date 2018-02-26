О чём говорили Далакян и Вилориа после чемпионского боя: цитаты

24 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) украинец Артём Далакян (16-0, 11 КО) и американец Брайан Вилориа (38-6, 22 КО) схлестнулись в битве за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в весе до 50,8 кг.

Единогласным судейским решением чемпионский титул достался представителю Украины.

В послематчевом интервью Далакян отдал должное неуступчивому американскому ветерану, но отметил, что не сомневался в судейском решении: «Прежде всего отмечу, что я горжусь тем, что стал новым чемпионом мира от Украины. В том, что решение будет в мою пользу, не сомневался. Нет, бой был непростым, но я контролировал ход поединка».

«Не готов обсуждать, что будет дальше. Хочу сперва отдохнуть. Может быть, удастся договориться провести объединительный поединок. Готов драться с любым другим чемпионом мира. И да, мне понравилось драться в США. С удовольствием вернусь в Лос-Анджелес», — отметил украинец.

В свою очередь, Вилориа отметил, что украинец попросту не дал ему даже малейшего шанса: «Очень крутой парень. Это был крайне тяжёлый бой. Он здорово контролировал дистанцию, не дал мне даже шанса поработать на ближней. Я абсолютно ничего не сделал из того, что планировал».

From Ukraine: новый чемпион! — репортаж о поединке Далакян−Вилориа от vRINGe

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