Ещё
О чём говорили Далакян и Вилориа после чемпионского боя: цитаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чём говорили Далакян и Вилориа после чемпионского боя: цитаты 

Vringe.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
24 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) украинец Артём Далакян (16-0, 11 КО) и американец Брайан Вилориа (38-6, 22 КО) схлестнулись в битве за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в весе до 50,8 кг.
Единогласным судейским решением чемпионский титул достался представителю Украины.
В послематчевом интервью Далакян отдал должное неуступчивому американскому ветерану, но отметил, что не сомневался в судейском решении: «Прежде всего отмечу, что я горжусь тем, что стал новым чемпионом мира от Украины. В том, что решение будет в мою пользу, не сомневался. Нет, бой был непростым, но я контролировал ход поединка».
«Не готов обсуждать, что будет дальше. Хочу сперва отдохнуть. Может быть, удастся договориться провести объединительный поединок. Готов драться с любым другим чемпионом мира. И да, мне понравилось драться в США. С удовольствием вернусь в Лос-Анджелес», — отметил украинец.
В свою очередь, Вилориа отметил, что украинец попросту не дал ему даже малейшего шанса: «Очень крутой парень. Это был крайне тяжёлый бой. Он здорово контролировал дистанцию, не дал мне даже шанса поработать на ближней. Я абсолютно ничего не сделал из того, что планировал».
From Ukraine: новый чемпион! — репортаж о поединке Далакян−Вилориа от vRINGe
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Гвоздик, Амар, Рамирес, Имам и Конлан на пресс-конференции: цитаты Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение