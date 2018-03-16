Джошуа и Уайлдер подерутся не раньше следующего года — Хэй

Разговоры о поединке супертяжёлых чемпионов мира Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) останутся разговорами как минимум до следующего года, как бы ни завершился предстоящий поединок Энтони против новозеландца Джозефа Паркера . Уверенность в этом британский экс-чемпион в двух категориях Дэвид Хэй высказал в интервью iFL TV.

«Я не вижу варианта, чтобы этот бой (Джошуа-Паркер) состоялся в этом году. Вот прямо нутром чую, что не будет этого. Может, в следующем году, но не в этом, — говорит Дэвид. — Если Паркер побьёт Джошуа, то состоится реванш, а значит Энтони и Дионтэй в этом году уже не встретятся. Да и в случае победы Джошуа (над Паркером), у него будет предостаточно вариантов с денежными и при этом не такими трудными поединками».

Напомним, что поединок Джошуа-Паркер за объединение титулов WBA, IBF и WBO состоится 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

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