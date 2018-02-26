Легендарные бои: Найджел Бенн vs. Джеральд Макклеллан — видео от vRINGe.com

vRINGe предлагает вашему вниманию 13-й выпуск серии «Легендарные бои» об исторических противостояниях далёкого и недавнего прошлого, посвящённый трагическому поединку за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе между Найджелом Бенном и Джеральдом Макклелланом, который состоялся 25 февраля 1995 года.

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