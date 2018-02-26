Фаулер вернётся на ринг 24 марта

Профессиональный британский боксёр Энтони Фаулер, выступающий в первом среднем весе, анонсировал своё возвращение на ринг в марте 2018 года. Спортсмен должен принять участие в большом вечере профессионального бокса 24 марта на стадионе O2 в Лондоне в Великобритании.

Кто станет соперником Фаулера, который во второй половине прошлого года не проводил поединков из-за травмы руки и последовавшей за ней реабилитации, пока не сообщается. Сам Энтони рассчитывает провести в 2018 году несколько поединков.