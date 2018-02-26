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Боксер побывал в нокдауне, победил и умер после боя
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Боксер побывал в нокдауне, победил и умер после боя 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: Фото: страница Скотта Вестгарта в Facebook
Британский боксер Скотт Вестгарт, выступавший в полутяжелом весе, скончался вскоре после своей победы над соотечественником Деком Спелманом. Об этом сообщает BBC Sport.
31-летний Вестгарт победил соперника по очкам. По ходу боя оба боксера по несколько раз оказывались в нокдауне.
Сообщается, что Вестгарту стало плохо во время послематчевого интервью. Боксер с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния в мозг.
Главный бой вечера с участием Кертиса Вудхауса был отменен из-за произошедшего.
За семь лет профессиональной карьеры Вестгарт провел 10 боев из них: 7 побед, 2 поражения и 1 ничья. Британец шел к титулу чемпиона Англии.
В ноябре 2017 года 24-летний боксер из Сальвадора Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом.
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