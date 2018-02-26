В Британии вскоре после боя от травм головного мозга умер боксёр–победитель

На 32-м году жизни в Англии от полученных в бою травм головного мозга скончался полутяжеловес (до 79,4 кг) Скотт Уэстгарт (7-2-1, 2 КО).

В минувшую субботу он попал в нокдаун в заключительном, 10-м, раунде боя против Дека Спелмэна (11-1, 7 КО), но победил по очкам.

Это был отборочный поединок за право называться претендентом на титул чемпиона Великобритании.

По местной традиции, боксёры после боя дали у ринга интервью, во время которого уже было заметно, что победителю нехорошо.

Скотту вскоре стало значительно хуже — он был оперативно доставлен в госпиталь, но реанимационные мероприятия не принесли успеха. Спустя несколько часов после победы Уэстгарт умер от кровоизлияния в мозг.

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