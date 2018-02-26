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В Британии вскоре после боя от травм головного мозга умер боксёр–победитель
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В Британии вскоре после боя от травм головного мозга умер боксёр–победитель 

Vringe.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
На 32-м году жизни в Англии от полученных в бою травм головного мозга скончался полутяжеловес (до 79,4 кг) Скотт Уэстгарт (7-2-1, 2 КО).
В минувшую субботу он попал в нокдаун в заключительном, 10-м, раунде боя против Дека Спелмэна (11-1, 7 КО), но победил по очкам.
Это был отборочный поединок за право называться претендентом на титул чемпиона Великобритании.
По местной традиции, боксёры после боя дали у ринга интервью, во время которого уже было заметно, что победителю нехорошо.
Скотту вскоре стало значительно хуже — он был оперативно доставлен в госпиталь, но реанимационные мероприятия не принесли успеха. Спустя несколько часов после победы Уэстгарт умер от кровоизлияния в мозг.
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