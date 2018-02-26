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На «Открытом ринге» определились победители турнира по боксу
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На «Открытом ринге» определились победители турнира по боксу 

Мой Калининград 26 февраля 2018
Фото: Мой Калининград
В Калининграде 24 февраля в школе №19 прошел турнир по боксу «Открытый ринг», посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участие 50 боксеров, представивших команды Зеленоградска, Советска и Калининграда. Сильнейшая команда боролась за главный приз — командный кубок. Но только команде клуба «Медвежонок», представленной семью бойцами, в тяжелейших боях удалось вырвать победу!
Фамилии победителей: Артем Иванов, Роман Соловьев (награжден кубком «За лучшую технику»), Максим Рябоха, Даня Сычев, Кирилл Богданович, Даня Печенкин, Натан Лемский.
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