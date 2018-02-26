Кадр дня: Геннадий Головкин встретился с киношным «Микки Уордом»

В гости к чемпиону мира по версии WBC, IBF, WBA и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) заглянул популярный голливудский актёр Марк Уолберг — звезда фильмов «Отступники», «Ночи в стиле буги», «Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Глубоководный горизонт», «Макс Пэйн» и др.

В мире бокса Уолберг известен как исполнитель роли популярного ирландского слаггера Микки Уорда в фильме «Боец».

Двукратный номинант на премию «Золотой глобус» и «Оскар» считает, что в прошлогоднем осеннем мегафайте Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) победил уроженец Казахстана, хотя судейская бригада увидела тогда ничейный результат.

«GGG победил, плохое решение судей. Но при этом — отменная возможность для бокса получить реванш», — написал тогда в Instagram Уолберг.

Его пожелание исполнится 5 мая, когда в Лас-Вегасе (США) Головкин и Канело сойдутся в матче-реванше.

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