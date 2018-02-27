Аброр Турсунпулатов: Радует, что Ковалев меня слушается 

Аброр Турсунпулатов, тренирующий чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева, считает Игоря Михалкина более классным боксером, чем Вячеслав Шабранский, которого его подопечный в предыдущем бою нокаутировал во втором раунде.
Андрей Шкаликов: Сейчас у Бивола нет шансов против Ковалева
— Вы были довольны выступлением Сергея в поединке с Шабранским? — Мы не были готовы на 100 процентов. Какое-то время Сергея отдыхал. На этот раз он готов лучше. Но, что подавало — это как он выполнял мои указания. Обычно я прошу его наращивать темп, а на этот раз попросил его повременить с этим: «Не торопить, делай свою работу. Сначала попади, потом добивай». Второй раунд Серега начал спокойно, не полез «убивать». Работал и попал еще раз, и только тогда я начал наращивать темп. Меня это очень порадовало. Ведь он мог меня не послушать и сделать по-своему.
— Мы говорили с вами накануне боя. И тогда вы сказали, что предстоящий поединок для вас важнее, чем для Сергея, поскольку это был ваш первый титульный бой. Какие были эмоции после победы? — Честно, словами это объяснить. Я от радости побежал в ринг, хотя такого раньше не делал. Наверное, больше такого никогда не будет. Мне очень нужна была эта победа, и радости не было предела.
— Когда больше радовались — этой победе Ковалева или победе Фазлиддина Гаибназарова на Олимпиаде? — Наверное, тогда эмоции были даже сильнее. Вы же понимаете, какое судейство в любительском боксе. Когда подняли руку Фазлиддина, я был счастлив. Здесь были очень похожие эмоции. Но уже на следующий день я успокоился, а после победы на Олимпиаде я еще два-три праздновал. Понимаете, обрадовался я так же сильно, но я раньше принял эту победу. Я понимал, что у нас впереди еще более важные бои. В любом случае, для меня это большой опыт. Я стал еще более уверен в себе как тренер.
— Насколько сейчас изменился Ковалев? Освоил ли какие-нибудь наработки? — У есть свои наработки. Но все равно мы оценим работу по итогам боя. Наш соперник — левша, но мы проводи спарринги и с правшами. Поверьте, если Серега будет хорошо готов — он победит любого в своем дивизионе. В принципе, думаю, изменения будут. Он начал перемещаться еще лучше, чем раньше. Будет и другие изменения. Я вижу, как он сильно старается. Где-то приходится его приостанавливать, заканчивать тренировки, даже когда он хочет продолжать.
— В России никто не дает Михалкину ни единого шанса. На ваш взгляд он сильнее Шабранского? Как вы его оцените? — Я не назову его слабым боксером. Я посмотрел его бои. У Игоря советская школа бокса. Он правильно двигается. Я всегда обращаю внимания на работу ног и рук. Талантливый. И он сильнее Шабранского. У Вячеслава более сильный удар, но Михалкин техничнее.
— Если бой с Михалкиным пройдет хорошо, есть ли вероятность, что Ковалев следующий поединок проведет с другим чемпионом мира? — Конечно, у нас есть подобный план. Но как все произойдет — ничего не могу сказать. Возможно, после боя. И все-таки мне больше интересен поединок с Андре Уордом. Я очень хочу этого боя. Я знаю, что Уорд тренируется и скоро будет готов вернуться. Я думаю, что мы с ним пересечемся в конце этого года или начале следующего.
— На андеркарте вашего боя встретятся Дмитрий Бивол и Салливан Баррера. Вам будет интересен этот бой? — Да, конечно. Я хорошо знаю Барреру. У Бивола видел два боя. И этот поединок мы обязательно посмотрим, но я не думаю, что тут есть явный фаворит. Баррера — очень хороший боксер. Многие говорят, что Биволу будет легко, но я не разделяю этого мнения.