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Если долго мучиться — промоутер Ломаченко не исключает бой против Линареса
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Если долго мучиться — промоутер Ломаченко не исключает бой против Линареса 

Vringe.com 27 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) якобы продолжает попытки организовать своему подопечному, чемпиону WBO в весе до 59 кг украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) бой с чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
Ожидается, что в следующем поединке Ломаченко попытается завоевать чемпионский титул в новой для себя весовой категории, в лёгком весе. Ранее украинец покорил два дивизиона — до 57,2 кг и до 59 кг.
Напомним, переговоры зашли в тупик после того, как компания Golden Boy Promotions (GBP), являющаяся со-промоутером Линареса, категорически отвергла предложенную дату — 12 мая запланирован повтор реванша между бойцом GBP Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) и чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
«Если долго мучиться, что-нибудь получится, — философствует Арум в беседе с LA Times. — Когда разумные люди пытаются найти взаимовыгодное решение, у них обязательно всё получится. Вот мы и ищем решение. Поверьте, ведётся очень непростая работа по организации поединка. Считаю, бой должен состояться. Ведь этого хотят обе стороны».
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