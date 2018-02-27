Если долго мучиться — промоутер Ломаченко не исключает бой против Линареса

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) якобы продолжает попытки организовать своему подопечному, чемпиону WBO в весе до 59 кг украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) бой с чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

Ожидается, что в следующем поединке Ломаченко попытается завоевать чемпионский титул в новой для себя весовой категории, в лёгком весе. Ранее украинец покорил два дивизиона — до 57,2 кг и до 59 кг.

Напомним, переговоры зашли в тупик после того, как компания Golden Boy Promotions (GBP), являющаяся со-промоутером Линареса, категорически отвергла предложенную дату — 12 мая запланирован повтор реванша между бойцом GBP Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) и чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).

«Если долго мучиться, что-нибудь получится, — философствует Арум в беседе с LA Times. — Когда разумные люди пытаются найти взаимовыгодное решение, у них обязательно всё получится. Вот мы и ищем решение. Поверьте, ведётся очень непростая работа по организации поединка. Считаю, бой должен состояться. Ведь этого хотят обе стороны».

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