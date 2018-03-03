Почему Мэнни Пакьяо не выступит 14 апреля? Отвечает промоутер Боб Арум

Как мы сообщали ранее, легендарный ветеран ринга, филиппинский экс-чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не выступит 14 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Промоутер Боб Арум (Top Rank) планировал, что поединок Пакьяо против экс-чемпиона мира Майка Альварадо (38-4, 26 КО) из США станет вторым главным шоу вечера — в главном поединке абсолютный чемпион в весе до 63,5 кг американец Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) в дебютном поединке в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) попытается отобрать чемпионский титул WBO у австралийца Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО). Шоу будет транслироваться телеканалом ESPN по платной системе PPV.

Рассказывает Арум: «Да, этот так. Пакьяо не выступит в шоу. На то есть объективные причины, но мы договорились о том, что озвучивать их я не буду. Но все разговоры о том, что между нами пробежала чёрная кошка — полная ерунда».

Также промоутер попытался пролить свет на дальнейшие перспективы карьеры филиппинца: «Есть группа бизнесменов в Малайзии и в Китае, которые хотят инвестировать деньги в следующий поединок Пакьяо. Если они серьёзны в своих намерениях, то вскоре мы договоримся о поединке и покажем его на ESPN».

Боб Арум не исключает, что следующим поединком Пакьяо будет бой за титул «обычного» чемпиона WBA против Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины: «Пока я не увижу обещанные деньги, говорить не о чём. Соответственно, планировать пока преждевременно. Но, конечно же, вариант поединка против Маттиссе очень даже ничего. Да и сам Лукас отличный парень и хороший боец. Но повторюсь, пока я не увижу деньги, говорить абсолютно не о чём».

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