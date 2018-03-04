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Брук нокаутировал Рабченко и завоевал пояс WBC Silver
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Брук нокаутировал Рабченко и завоевал пояс WBC Silver 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: Vringe.com
3 марта в Шеффилде (Великобритания) прошёл масштабный вечер бокса, в рамках которого первый бой после двух поражений кряду провёл бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук. Соперником британца стал представитель Беларуси Сергей Рабченко. На кону встречи стоял титул по версии WBC Silver.
По итогам досрочно завершившегося поединка обладателем чемпионского пояса стал Брук, который во втором раунде нокаутировал Рабченко и одержал первую победу после нескольких поражений кряду. Для Сергея это стало первым поражением после нескольких выигранных подряд боёв.
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