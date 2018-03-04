Брук нокаутировал Рабченко и завоевал пояс WBC Silver

3 марта в Шеффилде (Великобритания) прошёл масштабный вечер бокса, в рамках которого первый бой после двух поражений кряду провёл бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук. Соперником британца стал представитель Беларуси Сергей Рабченко . На кону встречи стоял титул по версии WBC Silver.

По итогам досрочно завершившегося поединка обладателем чемпионского пояса стал Брук, который во втором раунде нокаутировал Рабченко и одержал первую победу после нескольких поражений кряду. Для Сергея это стало первым поражением после нескольких выигранных подряд боёв.