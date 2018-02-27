Сергей Ковалёв может помешать титульному бою Александра Гвоздика

19 мая в Монреале (Канада) чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО) ждёт непростой поединок с экс-чемпионом в двух категориях Баду Джеком (22-1-2, 13 КО). Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува не скрывает, что была бы рада победе Джека, чтобы уже в этом году организовать объединительный поединок между Баду и своим подопечным Сергеем Ковалёвым (31-2-1, 27 КО), которому в этой категории принадлежит титул WBO.

Учитывая прошлый опыт, надежды договориться со Стивенсоном у Кэти, по-видимому, нет совсем.

«Я не думаю, что бой Ковалёва и Джека не реален. А вот что до Стивенсона, то я уверена, что он просто не хочет драться с Сергеем. Конфликт телеканалов тут не при чём. Стивенсон уже почти три года не выступает на Showtime, так что это не проблема», — говорит Дува.

Читайте также: Адонис Стивенсон надеется, что после Баду Джека «все позатыкаются»

«Рано или поздно Адонис, которому вскоре исполнится 41 год, кому-то проиграет, и не исключено, что это будет Джек, — рисует для гаитянского канадца мрачные перспективы женщина-промоутер. — Мы желаем Джеку всего наилучшего, и если он выиграет титул, то, насколько я знаю, следующий бой должен провести против Александра Гвоздика . Но мы готовы и хотим обсудить с ними возможность, чтобы сначала состоялся объединительный бой Баду с Сергеем».

Добавим, что по факту Гвоздик ещё не стал обязательным претендентом на титул WBC в 79,4 кг — это может произойти 17 марта, если Александр выиграет бой за «временный» пояс у француза Мехди Амара. Ещё раньше, 3 марта, Ковалёва ждёт защита титула против соотечественника Игоря Михалкина

По материалам BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.