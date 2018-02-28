Поветкин не рискнул спрогнозировать победителя поединка Усик−Гассиев

Российский супертяж (свыше 90,7 кг) Александр Поветкин (33-1, 23 КО) не смог определиться с фаворитом финального поединка турнира тяжеловесов (до 90,7 кг) Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) — 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия) абсолютного чемпиона мира выявят чемпион WBC, WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) из Украины и чемпион WBA Super, IBF россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО).

«Затрудняюсь сказать, кто победит в финале, — цитирует «Русского витязя» Поветкина Bokser.org. — Усик чуть более техничен, но Мурат намного мощнее. Не скажу, кто из них одержит победу».

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Напомним, Поветкину также вскоре предстоит выйти в ринг — 31 марта в Кардиффе россиянин встретится с британцем Дэвидом Прайсом (22-4, 18 КО). Поединок Поветкин−Прайс состоится в рамках масштабного вечера бокса, в главном событии которого встретятся супертяжи-чемпионы, обладатель титула WBO Джозеф Паркер (25-0, 18 КО) из Новой Зеландии и обладатель титулов WBA Super, IBF, IBO британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

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