О чём говорили Головкин и Альварес на пресс-конференции — цитаты

Противостояние между средневесами (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) продолжится 5 мая на арене T-Mobile (Лас-Вегас, штат Невада, США).

Первый поединок победителя не выявил — зафиксирована ничья раздельным судейским решением, что позволило спортсмену из Казахстана отстоять чемпионские титулы по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO.

На состоявшейся намедни пресс-конференции (фото и видео) Головкин и Альварес обменялись заявлениями.

Сауль Альварес: «Смотрю на второй бой, как на 13-й раунд первого поединка. Хочу победить досрочно, чтобы никаких вопросов впредь не возникало. Мы оба хотим уверенной победы. Я отлично себя чувствовал в среднем весе, а ко второму поединку подойду в ещё лучшей форме. В первом бою я здорово потряс Головкина, а его ударов и вовсе не почувствовал. Во втором поединке собираюсь рисковать больше, чем это делал в первом бою».

Геннадий Головкин: «Очень рад тому, что мы договорились о реванше. То, что было в первом поединке, там и останется. Второй бой будет значительно лучше. Я дважды пересматривал первый бой и теперь знаю, как буду действовать в реванше. Не скажу, что почувствовал мощь его ударов. Как по мне, минимум 7 раундов из 12 выиграл я. После первого боя чувствовал себя ещё более уверенно, чем раньше. Знаю, что на самом деле тот бой я выиграл».

Абель Санчес, тренер Головкина: «В преддверии первого боя Альварес обещал победить досрочно, но бой прошёл всю дистанцию. Теперь он выступает с новыми обещаниями, говорит, что судьи ему не понадобятся. Что же… Увидим… Чувствую, что Канело непросто справляется с тем давлением, которое на него оказывают. Посмотрим, выдержит ли он».

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