Фоторепортаж о том, как Уайлдер и Ортис поработали на открытой тренировке

Грозные, небитые супертяжи (свыше 90,7 кг), американский чемпион WBC Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) и кубинец Луис Ортис (28-0, 24 КО) провели открытую тренировку в преддверии намеченного на 3 марта поединка. Бой между Уайлдером и Ортисом пройдёт в бруклинском спорткомплексе Barclays Center (Нью-Йорк, США). В андеркарде суперсредневесы (до 76,2 кг) Андре Диррелл (26-2, 16 КО) из США и Хосе Ускатеги (26-2, 22 КО) из Венесуэлы встретятся в реванше, разыграют временный титул по версии IBF. Напомним, первый бой между Дирреллом и Ускатеги завершился скандалом. Фото: BoxingScene Читайте также: Кубрат Пулев: Ненавижу жуликов — надеюсь, Уайлдер побьёт Ортиса Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.