Тренер: Головкину необходимы специальные боксёрки, чтобы угнаться за Аьваресом

Мексиканский тренер Абель Санчес продолжает подначивать соотечественника Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), которому 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) предстоит провести второй поединок против подопечного Санчеса, чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (39-0-1, 33 КО).

Первый бой состоялся в сентябре прошлого года и победителя не выявил. Несмотря на грозные предматчевые обещания, Альварес боксировал с оглядкой на тылы, часто протирая спиной канаты ринга. Санчес неустанно критикует за подобное поведение соотечественника, весьма успешно пытаясь вывести того из равновесия.

«Я действительно не мог себе даже представить, что Канело будет откровенно убегать, — вспоминает Санчес о первом поединке. — Он убегал так быстро, что мне пришлось обратиться к Джордану (Головкин подписал контракт с брендом Джордана — Jordan Air), чтобы они создали для Головкина специальные боксёрски, в которых Геннадий смог бы догнать Канело. Я — оптимист, и по-прежнему верю, что хотя бы во втором поединке Альварес будет делать то, что обещал болельщикам — драться, а не убегать».

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