Школьники из Бибирева сразились в «математическом бою»

В минувший понедельник в школе № 1412 прошли соревнования «Математический бой». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, за победу в сражении боролись ученики 8 классов.

-Математический бой — это соревнование нескольких команд в решении математических задач, а также в умении представлять свои решения с четкими обоснованиями ключевых моментов и в умении проверять чужие решения, оппонировать, — пояснили в администрации школы.

Так, сначала команды получили условия задач и определенное время на их решение, а по истечении этого времени, команды, в соответствии с правилами, рассказывали друг другу решения задач. В администрации отметили, что все команды продемонстрировали свои знания и показали очень достойный результат. (то)